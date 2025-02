Robert Weber wechselt die Farben

Den im vergangenen Jahr in die zweite Schweizer Liga aufgestiegenen Fideslern war im Sommer mit der Verpflichtung von ÖHB-Rekordspieler Weber ein Transfercoup gelungen. Der flinke Linkshänder, der derzeit im Ländle die Polizeischule absolviert, stellte seine Qualitäten in den vergangenen Monaten eindrücklich unter Beweis. Die zweite Saisonhälfte steht er nun bei St.Otmar im Einsatz, danach kehrt der 39-Jährige zu Fides zurück, erst in der vergangenen Woche verlängerte er seinen Vertrag bis Sommer 2026.