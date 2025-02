Bullen-Neuzugang: „Ich brenne für diesen Klub“

... seine bisherige Karriere: Ich habe von weit unten sehr schnelle Schritte nach oben gemacht. Neun Jahre konnte ich mich in der Bundesliga halten und das macht mich schon stolz. Man träumt davon, in den höchsten Ligen zu spielen und ich habe das geschafft. Die Zeit in Mainz war insgesamt sehr schön. Am liebsten erinnere ich mich an die Zeit unter Trainer Bo Svensson. Ich hatte damals meine beste Phase und war einer der besten Spieler im Klub. Wir haben auch den einen oder anderen Erfolg feiern dürfen, haben zum Beispiel in der Europa League gespielt. Auch wenn das letzte halbe Jahr nicht so positiv war, blicke ich sehr gerne auf die Zeit zurück.