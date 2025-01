„ÖVP hat zentrale Versprechen gebrochen“

Leonore Gewessler polarisierte in ihrer Zeit als Ministerin. Vor allem – aber nicht nur – beim Koalitionspartner ÖVP. Stichwort Renaturierung. Dem EU-Gesetz hat sie zugestimmt, unabhängig von den Einsprüchen der ÖVP, für die sie seitdem ein No-Go ist. Errungenschaften wie Klimabonus und andere Förderungen für den Heizungstausch dürften nun von FPÖ und ÖVP abgeschafft werden. „Es wird ein zentrales Versprechen seitens der ÖVP gebrochen. Das ist ein Kahlschlag und ist in Wahrheit nichts anderes als eine Steuererhöhung“, sagte die Ministerin. Dass man sparen müsse in Krisenzeiten, sei klar. „Aber ich kritisiere das Wie. Man schneidet in den Klimaschutz rein. Und unsere Nachkommen werden den Preis dafür zahlen müssen.“ Vielmehr hätte man bei Förderungen und in den Ländern sparen können. „Man schaut jetzt überall dort weg, wo die FPÖ mitregiert.“