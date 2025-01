„Die Freiheit hat manchmal einen hohen Preis“

Tagebuchaufzeichnungen in der Haftzelle

Apler führte hinter Gitter akribisch Tagebuch, all diese Aufzeichnungen hat er nun zu einem Buch zusammengefasst. Es trägt den Titel: „Der Fall Leon – 522 Tage unschuldig hinter Gittern“. Am Freitagvormittag suchte der Familienvater erstmals den Weg in die Öffentlichkeit, um sein Werk zu präsentieren. Unterstützt wurde er dabei von Co-Autor Volker Schütz, ein erfahrener Rechtsanwalt in Deutschland. „All das Unfassbare Tag für Tag niederzuschreiben, war während meiner langen U-Haft für mich ein wichtiger mentaler Anker. Ich wollte, dass alles, was sich zwischen den unüberwindbaren, mit Stacheldraht umzäunten Mauern ereignet hatte, irgendwann den Weg nach draußen, in die Öffentlichkeit finden sollte“, betonte Apler.