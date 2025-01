Betrüger stehlen Daten und heben Bargeld ab

Es ist eine gemeine, neue Masche, die Kriminelle nutzen, um mit Online-Daten an bares Geld zu kommen: Am 7. Jänner erstattete eine Südsteirerin in Mureck Anzeige wegen einer Phishing-Falle. Sie bekam einen Link per SMS. Auf der Homepage – die gefälscht war, aber täuschend echt wie jene der Hausbank des Opfers aussah – gab sie ihre Daten ein. Für die Täter war damit der Weg zum Bankkonto der Frau frei.