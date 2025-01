Cool, fokussiert: So will Mirko zum Helden werden

Cup-Zeit ist die schönste Zeit für Mirko Kos! Denn das ist der Bewerb des violetten Fan-Lieblings, da kann das Austria-Urgestein (seit 2012 im Verein) zeigen, was es draufhat. Dass sich Kos im normalen Ligabetrieb hinter Einser-Goalie Samuel Sahin-Radlinger anstellen muss, davon lässt sich der 27-Jährige nie und nimmer unterkriegen. Ganz im Gegenteil! Er genießt seine Zeit bei den Veilchen. Ganz besonders, wenn es so läuft wie in dieser Saison. „Keiner steht über der Mannschaft! Diesen Grundsatz leben in unserer Gruppe alle. Das Gefüge ist überragend, wir wollen an den gleichen Dingen festhalten, die uns im Herbst so stark gemacht haben.“