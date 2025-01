Geröll stürzt auf Bagger: Mann überlebt in Kabine

Ein 47-Jähriger ist Donnerstagnachmittag bei Abbauarbeiten in einem Steinbruch in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) mitsamt seinem Bagger fast komplett von Geröll verschüttet worden. Nach rund einer halben Stunde wurde der Österreicher von Einsatzkräften verletzt aus der mit Schutt und Gestein bedeckten Fahrerkabine geborgen, teilte die Polizei mit. Der Arbeiter war während der gesamten Bergung offenbar immer ansprechbar.