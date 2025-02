Leverkusen gegen Hoffenheim – ab 17.30 Uhr

Keine guten Vorzeichen für Trainer Christian Ilzer und Hoffenheim! Meister Leverkusen hat keines der letzten 17 Bundesliga-Spiele verloren, blieb gegen jeden Gegner in der Bundesliga also einmal ungeschlagen. Das ist schon wieder die viertlängste Serie der Vereinsgeschichte, nachdem vom Start der letzten Saison bis zum 2:3 daheim gegen Leipzig am 2. Spieltag 2024/25 sogar 35-mal in Folge nicht verloren wurde.