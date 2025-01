Sturm angelt sich einen Verteidiger von Marseille

Chelsea und Marseille

Der 19-jährige Linksverteidiger durchlief sechs Jahre lang die Jugend des FC Chelsea, wechselte im Februar 2022 zu Olympique Marseille. Für die Franzosen kam er in der vergangenen Saison zu drei Einsätzen in der Ligue 1, einem im Cup und fünf Kurzauftritten in der Europa League. Für Englands U20 bestritt Soglo zudem drei Länderspiele. Zuletzt stand er im Kader von Marseilles zweiter Mannschaft in der fünfthöchsten französischen Spielklasse, wo er allerdings nur zwei Spiele bestritt.