Tochter sexuell belästigt: „Wird totgeschwiegen“

Ohnmacht, Wut und Verzweiflung. Mit diesen Gefühlen kämpft derzeit und wohl noch länger Frau A. (richtiger Name der Redaktion bekannt) aus dem Ötztal. Der Grund dafür: „Meine Tochter wurde in einem Lokal in Längenfeld am vergangenen Samstag sexuell belästigt“, schildert die Mutter im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Der Täter habe ihr Kind zuerst an der Bar angegriffen und ihr Küsse gegeben. Als sie sich wehren wollte, drückte er sie an die Wand und gab ihr weitere Küsse.