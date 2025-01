Klopp präsentiert sich erstmals im Red-Bull-Trikot

Ansichten, die Klopp jedenfalls nicht nachvollziehen kann. „Ich war im Stadion in Leipzig und habe genau das gefühlt, was ich in vielen anderen Stadien auch gefühlt habe. Die Leute haben einfach Spaß an einer richtig aufregenden Reise, sie verdienen das“, so der 57-Jährige. „Dass mich die Leute kritisieren, ist in Ordnung. Nach neun Jahren in England kannst du nicht die gleiche Person sein. Ich hatte in England Investoren und niemand hat darüber nachgedacht.“