Tod nach Lippen-OP ++ Coca-Cola Rückrufaktion

In Wien hat am Montag der Zivilprozess gegen den Gesundheitsverband begonnen. Und: Wegen hoher Chlorat-Werte hat Coca-Cola in Deutschland und weiteren europäischen Ländern eine große Rückrufaktion gestartet. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 28. Januar, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.