Arbeit für Sozialhilfe: ÖVP scheitert mit Vorstoß

Für reichlich Aufsehen – und auch viel Zustimmung aus der Bevölkerung – hat der Vorstoß der ÖVP in St. Pölten gesorgt, den Bezug der Sozialhilfe in der Landeshauptstadt an gemeinnützige Arbeit zu knüpfen. Eine Pflicht, die auch für Asylwerber gelten sollte. Doch die Volkspartei ist mit ihrem Antrag krachend an SPÖ, Grünen und auch der FPÖ gescheitert.