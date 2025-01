Fast jeder 5. Spitalsarzt kommt aus dem Ausland

Wer in unseren Spitälern arbeitet

Während die Fachkräfte aus den Philippinen vor allem in Heimen tätig sind, ist ausländisches Personal auch aus den Krankenhäusern nicht mehr wegzudenken. In den sechs Kliniken der OÖ Gesundheitsholding, dem größten Spitalsbetreiber des Bundeslandes, haben 475 von 7449 Pflegekräften eine andere Staatsbürgerschaft als die österreichische – das sind rund sechs Prozent, siehe Grafik unten.