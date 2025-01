In diesem Hochmoor wird Renaturierung vorgelegt

Feiertag im „UnterWasserReich“

Der Feuchtgebiet-Welttag am Sonntag, 2. Februar, bildet den Auftakt für dieses ambitionierte Projekt. In einer Infoveranstaltung am Vormittag für geladene Gäste und bei einem Familienfest am Nachmittag wird die Bevölkerung beim „UnterWasserReich“ tief in die Rettung wertvollen Nasses eingeführt – mit freiem Eintritt und bunten Programm für Jung und Alt. „Der Schutz unserer kostbaren Ressourcen ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir nur als Gemeinschaft stemmen können“, so der Appell.