NÖ-Gesundheitsagentur: Dafert wird neuer Vorstand

Besonders hohe Qualifikationen

„Gerhard Dafert hat jahrzehntelange Führungs- und Managementerfahrung. So hat er nicht nur als Landesamtsdirektor-Stellvertreter die Digitalisierung des Landesdienstes vorangetrieben, sondern hat als Leiter der Personalabteilung die Übernahme von fast 20.000 Bediensteten der Gemeindespitäler in den Landesdienst umsichtig begleitet und gesteuert“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Bestellung. „Von Anfang an in die Entwicklung eingebunden, kennt er Organisationsstruktur und Personalwesen der Landeskliniken und der Landesgesundheitsagentur von Grund auf“, betont sie.