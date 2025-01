Virus löst bei Gämsen Gehirnentzündung aus

Nach dem in Salzburg geschossenen Tier wurden auch bei zwei Gämsen in den italienischen Alpen solche Krankheitserreger im Gehirn festgestellt. Eine davon wurde 2023 tot im Piemont aufgefunden, die andere mit Bewegungsstörungen und Muskelzuckungen sterbend in der Lombardei. An beiden hafteten noch Zecken, in denen das zuvor unbekannte Virus nachweisbar war. Es ist offensichtlich schon weit in den Alpen verbreitet, denn die Fundorte in Italien und Österreich liegen bis zu 390 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, so die Forscher.