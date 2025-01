Schwestern sorgen für „besonders emotionale“ EM

Der Name Schaller ist bei der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Tallinn (Est) gleich doppelt vertreten. Und das obwohl beide anfangs nicht qualifiziert waren. Sophia Schaller und Livio Mayr mussten Gabriella Izzo und Luc Maierhofer den Vortritt lassen. Eine Krankheit bremste die in Salzburg stationierten Sportler aber aus. Ebenso wie Olga Mikutina, die ihren Startplatz an die erst 18-jährige Flora Schaller abgab. „Ich war wirklich schockiert, als ich die Nachricht bekam. Aber gleichzeitig war es eine riesige Freude. Die EM ist ein Traum, den jeder Sportler irgendwann einmal erreichen möchte“, sagte die SSM-Schülerin.