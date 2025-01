Erfolgsserie „Die Kaiserin“ wird fortgesetzt

Es geht wieder los, denn die Reise von Sisi (Devrim Lingnau) und Franz (Phillip Froissant) hat die Herzen vieler erobert – und das natürlich nicht nur in Österreich. 2022 sicherte sich die erste Staffel fünf Wochen lang einen Platz in den globalen Netflix-Top-10 und holte sich sogar einen internationalen Emmy als „Beste Dramaserie“. Aber die zweite Staffel toppte heuer alles, sie schaffte es nämlich in 84 Ländern in die Netflix-Top-10 und davon war sie in zehn Ländern auf Platz eins. „Die Kaiserin“ gehörte also zu den größten Serienhits des Jahres 2024.