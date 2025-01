„Wir haben große Ziele mit dem FC Bayern“

Auch Sarah Zadrazil schaute am Wochenende im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel vorbei. In diesem Rahmen plauderte die Legionärin des FC Bayern München mit Michael Fally über ihre skifahrerischen Qualitäten, den Rückrundenauftakt in der deutschen Frauenbundesliga und die „großen Ziele“ mit den Bayern (alles im Video oben).