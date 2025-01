ÖVP Neunkirchen verliert vier Mandate an die FPÖ

Und auch die FPÖ freut sich in zahlreichen Gemeinden. Erstmalig ist sie nun in folgenden Orten vertreten: in Aspang-Markt, Payerbach, Pitten, Puchberg, Schwarzau am Steinfeld, Thomasberg und Warth jeweils mit zwei Mandaten. In Schwarzau auf Anhieb sogar mit vier.