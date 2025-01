Siege und Verluste bei Kampf um rote Hochburgen

Zwei Städte knapp verteidigt

Dafür konnte die SPÖ in Wilhelmsburg jubeln, wo die 2020 verlorene Absolute zurückgewonnen wurde. Knapp verteidigt wurde diese zudem in Böheimkirchen und Traismauer. In Ober-Grafendorf konnte man von 60,5 auf 62,9 Prozent klettern. In Kirchberg an der Pielach gewann man mit 40,8 Prozent nicht nur 18 Prozent dazu, sondern zog auch knapp an der ÖVP (38,7 Prozent) vorbei.