„Für eine lässige Karriere ist alles vorbereitet“

Für Aufsehen sorgte er erstmals am 18. August, als Philipp Maybach in Minute 76 einen neuen Rekord aufstellte. Mit 16 Jahren, acht Monaten und vier Tagen feierte der „Sechser“ beim 1:1 in Hartberg als jüngster Austrianer der Bundesliga-Geschichte sein Debüt. Für die Profis lief der 17-Jährige bisher siebenmal auf. Gegen GAK, Klagenfurt und BW Linz durfte er in der Liga gar von Beginn an ran.