Der Schönste? „Kann ich nicht einmal abstreiten“

Otmar Striedinger war bei seinem Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel bestens gelaunt. Auf die Anmerkung von seinem Teamkollegen Stefan Eichberger, dass er doch der Schönste in der Runde sei, replizierte Striedinger schmunzelnd: „Das kann ich nicht einmal abstreiten.“ Das Interview in voller Länge sehen Sie im Video oben.