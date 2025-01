Unbekannter Mann auf Intensivstation identifiziert

Am 15. Jänner wurde im Bereich vor der Mc-Donalds-Filiale in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße ein regungsloser Mann aufgefunden und ins Spital eingeliefert – wir haben berichtet. Er liegt bis heute auf einer Intensivstation am LKH Graz. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang nicht.