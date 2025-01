Keine Oscar-Nominierung! Jolie „am Boden zerstört“

Ein anonymer Hollywood-Insider äußerte zudem, dass die fehlende Anerkennung nicht nur für Jolie, sondern auch für Netflix, den Produzenten des Films, enttäuschend sei. Jolies Nicht-Nominierung könnte mit ihrem langwierigen Scheidungskrieg mit Oscar-Preisträger Brad Pitt in Verbindung stehen, der erst vor ein paar Wochen beigelegt wurde. Die Rache von Team Pitt? Denn die Scheidung hat ihrem Image in der Glamour-Metropole, die ihren Ex heiß verehrt, enorm geschadet.