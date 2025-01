Capitals verlängern die Verträge des Trainerteams

Der Zeitpunkt scheint ungewöhnlich, ist aber auch ein Statement, ein Zeichen des Vertrauens. Während die Mannschaft der Vienna Capitals in der ICE Hockey Liga in neun Tagen fünf wichtige Spiele im Kampf um die Tickets für die Pre-Play-offs zu bestreiten hat, verlängert die Vereinsführung die Verträge des Trainerstabs rund um Headcoach Gerry Fleming. „Uns ist auf der Position des Trainers Kontinuität sehr wichtig“, betont der Sportliche Leiter Christian Dolezal. Der in der letzten Saison selbst zum Headcoach wurde, als man sich nach nur zwölf Spielen von Marc Habscheid trennte.