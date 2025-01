„Kitzbühel Hahnenkamm wird zum Hauptbahnhof“

Zwei Lokführer pro Zug und internationale Begleiter

Für den „Hahnenkammexpress“ verstärken Zuggarnituren aus ganz Österreich die Tiroler Flotte, 280 Mitarbeiter sind am Projekt beteiligt. Effizienz und Schnelligkeit ist das oberste Gebot. So sitzt in den Shuttlezügen, die zwischen St. Johann und Kirchberg in Tirol pendeln, an jedem Ende ein Triebwagenführer. „Damit sie nicht umsteigen müssen.“ Die Reinigung erfolgt im laufenden Betrieb.