Neues Jahr, neue Wahlen: Wie geht es weiter?

Nach der Wahl im Burgenland stellen sich die spannenden Fragen – wer mit wem? Besser gesagt, mit wem wird Wahlsieger und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Regierung bilden? Und welche Auswirkungen hat diese Wahl auf den Bund und die Parteien? Darüber diskutierten bei Rainer Nowak auf krone.tv die Kommunikations- bzw. PR-Experten Sonja Kato, Silvia Grünberger sowie Christoph Pöchinger. SPÖ-Chef Doskozil hat die Qual der Wahl. Pöchinger tippt auf die Grünen, sie würden es quasi am billigsten geben, weil am kleinsten. Nicht mit den Blauen zu regieren, sei von den Roten staatspolitisch nicht klug. „Denn die jetzige Hauptauseinandersetzung ist ÖVP gegen FPÖ.“ Die SPÖ-nahe Kato sieht ein Duell Herbert Kickl gegen Wien (SPÖ) für die Wahlen in der Bundeshauptstadt am 27. April. „Bürgermeister Ludwig ist das Gegenmodell zum FPÖ-Chef.“