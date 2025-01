„ÖVP wollte Zuckerl-Koalition verhindern“

Nächste Schlappe für ÖVP?

Am Sonntag wird nach Niederösterreich geschaut. In 568 Gemeinden wird gewählt, 1,3 Millionen Niederösterreicher können ihre Stimme abgeben. Personen mit Zweitwohnsitz in Niederösterreich sind erstmals nicht mehr wahlberechtigt. Es dürfen also nur jene Personen abstimmen, die tatsächlich dauerhaft vor Ort leben. Die bevorstehenden Gemeinderatswahlen könnten für die ÖVP zum entscheidenden Stimmungstest werden. Nachdem die Partei in den vergangenen Monaten mit einem doch eher sinkenden Vertrauensbonus zu kämpfen hatte.