Eisbären holen Verteidiger zurück nach Salzburg

„Ich freue mich riesig, dass ich die Saison in Zell am See zu Ende spielen kann. Ich habe nur positives über die Stadt und die gesamte Organisation gehört und freue mich schon riesig bald in der KE KELIT Arena spielen zu dürfen“, strahlt der Neo-Eisbär. Der bereits am Donnerstag gegen JEsenice sein Debüt feiern könnte. EKZ-Coach Marcel Rodman: „Mit Devin bekommen wir einen gestanden Alps Hockey League Verteidiger, der zudem schon einige Erfahrung in der ICE Hockey League sammeln konnte und sich speziell heuer zum Stammspieler in Innsbruck gemausert hat. Er ist ein sehr guter Eisläufer, zudem ein Right-Handed-Stick, er spielt einfaches, selbstbewusstes Hockey. Wir sind sehr happy ihn bis Saisonende im Team zu haben“