Wahlkampf treibt jetzt den Blutdruck in die Höhe

Anreize notwendig

Nicht so euphorisch sieht die Sache indes David Behling. Der frühere SPÖ-Gemeinderat kandidiert jetzt für die Neos, die erstmals den Einzug in den Gemeinderat schaffen wollen. „Ein zusätzlicher Kassenarzt für unseren Ort beruht derzeit ausschließlich auf dem Prinzip Hoffnung“, so Behling. Denn eine Ausschreibung sei keine Garantie, dass sich Mediziner bewerben. „Dafür bedarf es Anreize“, so der Neos-Frontmann. Diese könnten von Ordinationsräumen bis zu finanziellen Prämien reichen.