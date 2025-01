So schützen Sie Ihr Tier beim Winterspaziergang

Dass der Hundemagen (Katzen übrigens auch) bei der Aufnahme von Streusalz leidet, ist bekannt. Zudem machen stark mit Salz belegte Straßen, Rollsplit und scharfkantige Eisklumpen zusätzlich den empfindlichen Pfoten zu schaffen – Eissplitter und Salz können dabei feine Risse in der Ballenhornhaut und unangenehme Scheuerstellen zwischen den Zehen verursachen. Haben Sie sich schon einmal in den Finger geschnitten und diese Wunde kam mit Salz in Berührung? Wenn ja, wissen Sie aus erster Hand, wie sich ein Hund jeden Tag bei seinem Winterspaziergang fühlt.