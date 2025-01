Lange Wettkampfpause verlängert sich noch einmal

Lang ist‘s her! Zuletzt stand Stefan Pokorny im Mai vergangenen Jahres einem Gegner in einem Wettkampf gegenüber. Der Karateka hat seit der EM in Kroatien nur trainiert. „Ich finde das sogar positiv. So habe ich richtig viel ins Training investieren können“, meint der Kuchler. „Ich habe viele Blöcke mit Ausdauer und Kraft abarbeiten können, habe auf richtig hohem Niveau trainiert.“ Am Freitag sollte es endlich wieder weitergehen, steht die Premier League in Paris (Marina Vukovic steht am Start) an. Doch daraus wird nun nichts. Der Kuchler verletzte sich vor wenigen Tagen im Training am Knöchel. „Ich habe überhaupt keine Ahnung wie das passiert ist“, war der 33-Jährige durchaus verwundert.