„Entwurf für Pflegegesetz birgt Konfliktpotenzial“

Vor allem stört man sich an „schwammigen“ Formulierungen. Die würden Konfliktpotenzial bergen. Salzburgs Sozialstadträtin Andrea Brandner und SPÖ-Sozialsprecherin Barbara Thöny nannten bei einem Pressetermin am Montag als Beispiele Begriffe wie „zeitnah“. Auch fehlten Definitionen für „tägliche Anwesenheit“ bestimmter Pflegekräfte. Zu befürchten seien dadurch zahlreiche Verfahren am Salzburger Landesgericht.