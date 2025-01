Salzburger Überraschung bei großer Vogelzählung

Während die Kohlmeise als treueste Futterhausbesucherin in neun von zehn Salzburger Gärten zu sehen war, flatterte der Haussperling nur in jeden zweiten Garten (er tritt dafür gerne in größeren Gruppen auf). Die Amsel wurde, wie auch im Vorjahr, Salzburgs dritthäufigster Wintervogel – 3.144 Individuen waren in 80 Prozent der Gärten anzutreffen.