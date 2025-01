FPÖ will mit Radrundfahrt essenzielle Meter machen

Wertschöpfung für Waldviertler Stadt

„Landesvize Udo Landbauer gab für 2026 grünes Licht. Das ist ein klares Bekenntnis zum Waldviertel, und die Österreich Radrundfahrt kehrt damit wieder in unser Bundesland zurück“, dankt Waldhäusl seinem FPÖ-Landesparteiobmann. Der Blaue betont aber auch die Zigtausende von Euros an Wertschöpfung durch das Event. So werden in der Region alleine von den Tourverantwortlichen 550 Betten benötigt. „Und es bringt unserer schönen Stadt einen enormen, positiven Werbeeffekt“, erklärt Waldhäusl.