Grüne ziehen aus den Büros im Grazer Landhaus aus

Nicht nur Beamte und Politiker gehen derzeit in der Grazer Burg, im Landhaus und den Ämtern der Landesregierung ein und aus, sondern auch Möbelpacker. Seit die neue Koalition steht, läuft das große Sesselrücken in den Landesgebäuden. Während Mario Kunasek (FPÖ) und Manuela Khom (ÖVP) samt Mitarbeiterstab ihre Büros in der Burg schnell bezogen haben, ist die Raumaufteilung für die Landtagsklubs im altehrwürdigen Landhaus noch nicht in trockenen Tüchern. Zumindest fehlt noch ein finales Papier darüber.