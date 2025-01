Mann demolierte nach Prozess Auto von Widersacher

Zum wilden Vorfall kam es kurz nach Mitternacht in Sölden am Vorplatz einer Parkgarage. Dort schlug der 43-jährige Türke mehrmals auf das Fahrzeug eines 31-jährigen Türken. Durch mehrere Schläge und Tritte gegen den Pkw zerbrach schließlich die vordere linke Seitenscheibe. Auch die Karosserie an der linken Seite wurde erheblich verbogen und eingedrückt.