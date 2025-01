Alkoholisierter 17-Jähriger schrottet fremden Pkw

Am Freitagabend wollte ein 17-Jähriger eine Spritztour mit seinen Kumpels in Saalfelden machen. Da er selber kein Auto besaß, borgte er sich fahrbaren Untersatz von einem Freund aus. Was er sich nicht ausborgen konnte: Eine Lenkberechtigung. Diese besaß der Teenager nämlich ebenfalls nicht.