Daheim um Titel! „Wer weiß, wie lange ich spiele“

Nach dem Abenteuer im 3x3-Basketball, das Lanegger in Österreich mit aufgebaut hat und in dem er nur knapp an der Olympia-Quali 2021 scheiterte, greift der Routinier nun im 5 gegen 5 am Samstag im Halbfinale gegen Ex-Klub Klosterneuburg um das Endspiel am Sonntag. Alles ist möglich. „In Österreich liegen aktuell viele Teams auf ähnlichem Niveau“, verspricht Lanegger, der sich nebenberuflich nach abgeschlossener Ausbildung im europäischen Verband um Basketball-Projekte kümmert, rassige Duelle.