Keine Notwehr: Messerattacke war doch Mordversuch

War es versuchter Mord oder doch Notwehr? Mit dieser Frage mussten sich seit Ende November acht Geschworene unter dem Vorsitz von Richter Andreas Lenz am Grazer Straflandesgericht beschäftigen. Es ging um einen blutigen Vorfall in einem Grazer Innenstadtlokal, um eine „besoffene G’schicht um ein Uhr in der Früh“, so Staatsanwalt Rudolf Fauler.