Versuchter Mord oder doch Notwehr?

Der Angeklagte selbst erinnert sich noch an die Panik und Angst, die er verspürte. Seine Kleidung und das Messer warf er nach der Tat weg. „Ich bin in Unterwäsche zu Hause angekommen.“ - „Warum haben Sie das gemacht?“, fragt der vorsitzende Richter Andreas Lenz. „Ich habe alles weggeworfen, auf dem Blut war.“ Ein paar Stunden später stellte sich der junge Mann, der wegen eines Traumas in der Kindheit unter Panikattacken leidet, der Polizei.