Welcher Barca-Superstriker macht hier den Batman?

Richtig, es ist Brasilo-Striker Raphinha, der für die „Blaugrana“ erst am Mittwochabend beim 5:1-Sieg im Cup gegen Betis wieder traf. Die Batman-Fotos stammen vom Dezember. Da feierte der Stürmer seinen 28. Geburtstag – sehr opulent inszeniert und in Form einer Kostümparty. Wie auf dem Platz legte er auch beim Feiern und beim Verkleiden höchste Qualität an den Tag.