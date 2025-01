Winterliche Fahrbahn führte zu Unfall in Kuchl

Am Abend des 15. Jänner kam es auf einer Gemeindestraße in Kuchl zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Autofahrer geriet in einer Rechtskurve aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum.