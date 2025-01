Spittaler Narren mit fulminanter Premiere

Kein Auge bleibt bei „Ei-Ei“ trocken. Hier zeigen Fritzi Golobic und ihr Regiepartner Gerald Köck ihr schauspielerisches Können und geben humorvolle Einblicke am ehelichen Frühstückstisch. „Wir thematisieren außerdem die Kreisverkehre in Spittal“, so der Kanzler.