Swete: „Wir sind gefragt und müssen abliefern!“

Am zweiten Platz ist Hertha Wels in die Winterpause gegangen – nur Bundesliga-Absteiger DSV Leoben liegt vor den Oberösterreichern in der 3. Liga. Im Frühjahr wird es extrem spannend zugehen – schwebt über den Steirern immerhin eine mögliche Insolvenz. Rene Swete, sportlicher Leiter der Welser, will von dem aber nichts wissen, wie er uns im Interview erzählt hat.