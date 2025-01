„Mein Mandant ist blöder Bub, aber kein Terrorist“

Syrer verließ Gericht als freier Mann

Der Schöffensenat verhängte am Ende für das Weiterleiten der Videos sechs Monate Haft. Dass er tatsächlich eine Bombe bauen wollte und dass er Mitglied des IS ist, konnte das Gericht dem jungen Syrer aber nicht nachweisen. Die Strafe saß er bereits in der U-Haft ab, dennoch meldete sein Verteidiger Berufung an.