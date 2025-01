Streife erwischte gleich zwei Drogenlenker

Als die Polizeistreife gerade am Rückweg von der klinischen Untersuchung war, zog ein weiterer Wagen auf der B1 die Aufmerksamkeit der beiden Polizisten auf sich, diesmal in Wels-West. Sie hielten gegen 20 Uhr auch dieses Fahrzeug an, und auch dieser Lenker, ein 44-jähriger Welser, stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Vortest verlief positiv und der Lenker wurde zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Auch der 44-Jährige wurde für fahruntauglich erklärt, der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.