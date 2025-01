„Ich habe sicher nicht meine Stärken verloren!“

Selbstbewusst und demütig

Abgehakt – im September feierte Raguz nach 895 Tagen Leidenszeit sein Comeback bei Ostligist Young Violets. In der Bundesliga, wo Raguz noch auf sein erstes Tor für die Veilchen wartet, in einer Partie bisher maximal 23 Spielminuten absolvierte, kam er bisher zu elf Kurzeinsätzen. „Vor der Verletzung war ich auf einem sehr guten Weg, jetzt entsteht vielleicht eine neue, bessere Version von mir selbst. Ich will noch mehr Konkurrenzkampf aufbauen, fühle mich körperlich so fit wie noch nie, regeneriere besser und auch schneller als vor meinem Kreuzbandriss.“